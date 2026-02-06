Polideportivo
06 de febrero de 2026 - 10:40

Vingegaard no estará presente en el Tour de los UAE

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2441

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- Jonas Vingegaard no participará en el UAE Tour a consecuencia de una reciente caída y enfermedad que han retrasado la preparación del doble vencedor del Tour de Francia, según informa el equipo Visma Lease a Bike.

Por EFE

Según la formación, "Jonas Vingegaard no estará en la alineación inicial del UAE Tour a finales de este mes. Una reciente caída, seguida de una enfermedad, ha descartado su participación prevista".

A pesar de la decepción que supone esta ausencia, el corredor entiende que la mejor decisión es aquella encaminada a su total recuperación.

"Tenía muchas ganas de volver al UAE Tour y, por lo tanto, me decepciona que hayamos tenido que tomar esta decisión. Sin embargo, la combinación del accidente y la enfermedad posterior lo hicieron necesario. Es mejor recuperarme por completo primero para poder concentrarme en mis próximos objetivos", ha detallado el danés.