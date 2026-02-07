Nika Prevc, segunda tras la primera ronda en el trampolín normal, donde lidera

Predazzo (Italia), 7 feb (EFE).- La eslovena Nika Prevc, la gran dominadora de los saltos de esquí nórdico y principal favorita en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), es segunda, tras completarse la primera ronda de una prueba que se disputa este sábado en el trampolín normal de Predazzo y que lidera la noruega Anna Odine Ström.