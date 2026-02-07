07 de febrero de 2026 - 08:45
Suizo Von Allmen, primer campeón olímpico de los Juegos al ganar el descenso en Bormio
Bormio (Italia), 7 feb (EFE).- El suizo Franjo Von Allmen -vigente campeón mundial de la disciplina- se convirtió en el primer campeón olímpico de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) al ganar el descenso, la prueba reina del esquí alpino, disputada este sábado en la estación de Bormio.
Von Allmen, de 24 años, ganó la primera medalla de oro de la XXV edición de los Juegos Olímipicos de invierno al imponerse en la pista Stelvio de Bormio por delante de los italianos Giovanni Franzoni y Dominik Paris, que capturaron plata y bronce para la nación anfitriona.