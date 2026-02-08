12-11. Los Charros vencen en entradas extras a los Tomateros y ganan la Serie del Caribe

En el final del décimo acto, cuando Culiacán ganaba por 11-10, de manera inconcebible el lanzador Lupe Chávez tiró dos envíos descontrolados ('wild') para abrirle a las puertas del 'home' a la carrera del empate y la de la victoria de Charros.

Los de Jalisco se fueron delante en la segunda entrada con un ramillete de tres carreras. Leo Heras recibió boleto, Santiago Chávez y Connor Hollis pegaron hits, éste último para empujar el 1-0. Julián Ornelas impulsó una carrera al recibir boleto y Michael Wielansky, otra con sencillo.

Sin pegar imparables, Culiacán descontó una en el tercero. Estevan Florial y Jassson Atondo recibieron pasaportes; Román Solís los adelantó con un toque de bola de sacrificio y Carlos Sepúlveda puso en el 'home' a Florial con una rola.

El abridor Wilmer Ríos fue sustituido por el cubano Odrisamer Despaigne. El habanero Le regaló una base por bolas a Leo Heras, permitió un sencillo de Santiago Chávez, otro de Hollis, productor de una carrera, y uno de Michael Wielansky, que impulsó dos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Charros fueron por más y anotaron dos en el cuarto con hit de Mateo Gil y jonrón de Bligh Madrid.

Cuando el partido parecía de un solo lado, 9-1 en favor de Jalisco, los Tomateros se rebelaron y anotaron seis en el quinto episodio para acercarse 9-7 al combinar siete imparables con un doble del panameño Allen Córdoba.

Un cuadrangular de Víctor Mendoza acercó a los 'guindas' 9-8 en el sexto, pero en el séptimo Charros volvió a tomar ventaja de dos con sencillo de Connor Hollis y doble de Julián Ornelas, favorecido por un mal fildeo de Florial en el jardín izquierdo.

Los Tomateros empataron el duelo 10-10 en el noveno acto con pelotazo al cubano Yadir Drake y otro jonrón de Mendoza.

En el décimo, el corredor fantasma Estevan Florial avanzó de segunda a tercera base con un toque de bola de sacrificio de Jasson Atondo y anotó con un elevado de Román Solís.

Connor Hollis puso en tercera al 'fantasma' de los Charros, Alexis Wilson, sustituido por Cristopher Gastélum. Chávez le dio boleto a Ornelas y con una rola de Wielansky puso out en 'home' a Gastélum. Willie Calhoun recibió boleto y con Mateo Gil al bate, el pitcher lanzó un 'wild' para propiciar el 11-11.

Gil llegó a primera con base or bolas y con Bligh Madrid al bate, otra vez el Chávez enterró un envío y permitió que Wielansky anotara la carrera de la victoria.

Hollis fue el mejor bateador de Charros, al ligar de 5-4 con tres carreras impulsadas y Víctor Mendoza el más sobresaliente de Tomateros al irse de 5-3 con dos jonrones y tres empujadas.

Ganó César Gómez, quien sacó un out; y perdió Chávez.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Tomateros 0 0 1 0 6 0 1 0 2 1 11 13 1

Charros 0 3 4 2 0 0 1 0 0 2 12 14 1

Jonrones: Charros: Bligh Madris; Tomateros: Víctor Mendoza (2).