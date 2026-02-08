08 de febrero de 2026 - 16:45
El alemán Max Langenhan, campeón olímpico de luge por primera vez
Redacción Deportes, 8 feb (EFE).- El alemán Max Langenhan se este domingo proclamó por primera vez en su carrera campeón olímpico de luge (trineo) en los Juegos de Milán y Cortina 2026 tras marcar el récord de la pista de Cortina en cada una de las cuatro mangas disputadas.
Langenhan, de 26 años, cierra así el círculo tras haber sido campeón del mundo en 2024 y 2025 y de Europa en 2023.
El austríaco Jonas Müller se colgó la de plata, su primer metal olímpico, mientras que el italiano Dominik Fischnaller revalidó la de bronce que ya obtuvo en 2022 en Pekín.