El alemán Max Langenhan, campeón olímpico de luge por primera vez

Langenhan, de 26 años, cierra así el círculo tras haber sido campeón del mundo en 2024 y 2025 y de Europa en 2023.

El austríaco Jonas Müller se colgó la de plata, su primer metal olímpico, mientras que el italiano Dominik Fischnaller revalidó la de bronce que ya obtuvo en 2022 en Pekín.