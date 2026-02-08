Polideportivo
Francia, campeona del relevo mixto de biatlón

Redacción deportes, 8 feb (EFE).- Francia, con un equipo formado por Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot y Julia Simon, logró este domingo la medalla de oro en el relevo mixto de biatlón de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), en el que Italia se llevó la plata y Alemania el bronce.

Por EFE

El equipo galo, que fue campeón olímpico en PyeongChang 2018, medallista de plata hace cuatro años en Pekín 2022 y es doble campeón del mundo, confirmó en estos Juegos la potencia de su relevo mixto, con un 0+7 en tiro y un tiempo de 1:04.15.5, gracias a la remontada que protagonizaron Jeanmonnot y Simon.

Italia, con 0+5 en tiro, quedó segunda con 1:04.41.3 a 25.8 de Francia. Tercera fue Alemania a 1:05.3.

Noruega, que defendía título, terminó cuarta y por primera vez se quedó sin medalla en esta prueba.