08 de febrero de 2026 - 17:00

Milano-Cortina 2026: El noruego Eitrem, oro y récord olímpico en 5.000 m de patinaje de velocidad

Sander Eitrem festeja con todo el oro y récord en el patinaje de velocidad.
El noruego Sander Eitrem destrozó este domingo el récord olímpico y se colgó el oro en los 5.000 metros de patinaje de velocidad en Milán Cortina 2026, en lo que fue su estreno en unos Juegos.

Con un tiempo de 6 minutos, 3 segundos y 95 décimas, superó al checo Metodej Jilek (6:06.48) y al italiano Riccardo Lorello (6:09.22), plata y bronce, respectivamente.

El noveno par de la competición se encargó de dejar todo el espectáculo para el final. Partieron juntos Eitrem y Jilek, jóvenes y debutantes en unos Juegos 23 y 19 años, respectivamente, y se cargaron la ilusión del local Lorello, también de la nueva generación de debutantes, de 23 años, líder hasta ese final de evento en el que aparecieron el oro y la plata definitivos.

Sander Eitrem luce el oro sobre la pista de hielo que lo ganó en los 5.000 metros.
Solo el también italiano Davide Ghiotto, cuarto, pudo sumarse al grupo de los que bajó de los 6 minutos y 10 segundos.

Eitrem superó la marca de 6:08.84 que rubricó el sueco Nils Van der Poel en los Juegos de Pekín 2022.

La de Lorello es la segunda medalla italiana en patinaje de velocidad, pues Francesca Lollobrigida logró el oro y otro récord olímpico en la prueba de 3.000 metros.

El podio de los 5000 metros.
De nuevo, tal y como sucedió en la prueba femenina de los 3 kilómetros, los neerlandeses, habituales en el podio en estas categorías, se quedaron demasiado lejos de la lucha por las medallas, con un discreto séptimo puesto en la mejor de sus tres bazas.