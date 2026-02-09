Esquiador español cree que Vonn se vio tan competitiva en ensayos que quiso ir a por todo

"Al final, la tensión de la carrera y el querer ir a por todas le ha jugado una mala pasada", opinó Salarich, nacido en Vic (Barcelona) hace 32 años; el varón que mejores resultados ha logrado para España en la Copa del Mundo de esquí alpino desde la época de Francisco Fernández Ochoa, el mítico 'Paquito': único campeón olímpico invernal español de toda la historia: de eslalon, en los Juegos de Sapporo'72, en Japón.

Vonn, una de las más grandes figuras de toda la historia del esquí alpino, que, con la rodilla derecha de titanio volvió a ganar a los 41 años -tras haber regresado a la competición cinco temporadas después de retirarse-, se lesionó hace dos viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y, a pesar de sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en la que también tenía dañado el menisco-, había anunciado el pasado martes que iba a competir en las pruebas olímpicas.

La campeona de St.Paul (Minesota), con 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso -dos esta temporada: en St.Moritz (Suiza) y en Zauchensee (Austria)-, se había probado en el entrenamiento del viernes, que concluyó, sin aparentes problemas, con el undécimo crono.

Lindsey, Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019, cuádruple ganadora de la Copa del Mundo y con once medallas en grandes eventos, incluido un oro olímpico -hace 16 años, en los Juegos de Vancouver (Canadá)- y dos oros mundiales -hace 17, en Val d'Isere (Francia)- había sido tercera el sábado, en el último ensayo. Pero el domingo, el sueño acabó en pesadilla y Lindsey sufrió un accidente en la parte alta de la pista Tofana -en la que ha ganado doce veces- que supuso el final de su participación en estos Juegos y posiblemente el de su carrera deportiva en la elite.

"Igual salió a pista un poco, no excitada, pero 'sobre-activada'; y al llegar justo a cambio ha querido tensar la línea; y ha hecho una línea mucho más recta de lo normal", explicó, en referencia a Vonn, Salarich.

"Ha hecho un 'caballito' con la puerta y ha salido disparada", comentó, en conversación telefónica con Efe desde La Molina (Girona), donde entrenará tres días, antes de regresar de nuevo a Italia, el campeón español.

"La verdad es que fue una pena, la pobre ya lo había pasado mal porque casi no puede competir en los Juegos. Yo creo que se vio tan competitiva en los entrenamientos que ha querido ir a por todo", comentó Salarich, que acabó quinto hace cuatro temporadas, el eslalon de las finales de la Copa del Mundo de Meribel/Courchevel, en Francia.

"Y eso es lo que tiene el deporte de alto nivel y de riesgo; que una mala caída te puede dejar fuera. Y a ver cómo se recupera de ésta, ojalá le vaya todo muy bien", manifestó a Efe el mejor esquiador alpino español de los pasados 45 años, que después de "descansar dos días en casa" regresa a los entrenamientos este lunes, en La Molina.

Eso, antes de retornar el próximo jueves a Bormio, sede de las pruebas masculinas de alpino en los Juegos con el territorio más grande de toda la historia de olimpismo (22.000 kilómetros cuadrados).