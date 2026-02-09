Guarino, del tema 'Minions': "Fue desilusionador, pero no me ha desestabilizado tanto"

"Me descuadró un poco, pero haber visto que cambió tan rápido no me ha desestabilizado tanto. He tenido la suerte de estar bien acompañado y aconsejado y he podido concentrarme en lo mío", explicó Guarino en una rueda de prensa telemática en la víspera de su debut en el programa corto.

El patinador catalán comentó que ante la posibilidad de no poder actuar con la canción de los 'Minions', tuvo que pensar en un plan B, consistente en recurrir a la música que empleó el pasado mes de marzo, cuando tuvieron lugar los Mundiales en Boston (Estados Unidos).

La pega que implicaba esta alternativa era que hubiese sido la misma música que la reservada para la final del programa largo.

"Esa repetición me rayaba un poco, pero no era mala opción porque fue la que me permitió llegar a adquirir billete olímpico. Desde que la propuesta de los 'Minions' brotó, al principio era un poco insegura, una idea arriesgada, pero cada vez que lo hacía, tenía retornos positivos y estaba más convencido de que era mi música para los Juegos Olímpicos", remarcó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Guarino, de 26 años, subrayó que debutar en unos Juegos "es el sueño de todos los atletas, la cima de la montaña", y confió en que "gestionar bien" esa presión y "transformarla en fuerza y motivación".

"El programa corto dura 2.50 minutos. Cada segundo es importante y basta un momento de desatención o de nervios mal gestionados para tener la sensación de que vas corriendo todo el rato detrás de la música. Me gustaría desde el inicio sentirme bien, sentir esas mariposas y nervios que me dan apoyo y estabilizan. Si siento eso, estoy convencido de que me irá todo bien y se disfrutará diez mil veces más", añadió el patinador barcelonés.