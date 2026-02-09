Hipismo 2026: Fedepa lanza calendario

Una gran cantidad de actividades ecuestres se desarrollarán durante este año, si bien se tendrán solo 7 fechas del Ranking Oficial de Salto de la Fedepa y no estarán divididas en primera y segunda etapa, como nos tenía acostumbrado la entidad regente del hipismo.

Lea mas: Calientan “motores” ecuestres

Desde del mes próximo arrancará el calendario ecuestre, con la Clínica dictadas por el profesional Carlos Massenzi, del 2 al 4.

La primera fecha del Ranking Oficial de Salto será el 7 y 8 de marzo, organizado por la Escuela Paraguaya de Equitación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El broche de oro, como en cada año, será el Campeonato Nacional de Saltos en el Club Hípico Paraguayo, del 10 al 13 de diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Interno del San Jorge

El sábado se realizó el Torneo Interno del Club Hípico San Jorge, con la consagración de la anfitriona Azul Sabrina Ayala montando a Athenea, en la principal categoría, en la Abierta 1,10 metros. Fue flanqueada por el jinete Nathanael Panza.

En la Abierta 1,00 ganó Josua Báez, del Acá Carayá.

El Mini Gran Premio fue para Giuliano Schembori, del ACA.

En Escuela 0,60 se impuso Alanna Armoa, de Asocab; en 0,70 Yazmín Vázquez, de Asocab; en 0,80 Fabrizio Chamorro, del San Jorge, y en 0,90 Marcela Gracia del ACA.

Mas de 150 amazonas y jinetes participaron del certamen.