Jason Myers aún no dimensiona sus récords en el Super Bowl LX y en la temporada de la NFL

"Ha sido un fin de semana increíble. La verdad es que aún no lo siento real. Quizás en un par de semanas empiece a asentarse un poco y pueda dimensionarlo, pero ahora mismo no puedo, simplemente estoy disfrutando el momento", señaló el jugador.

En la victoria de los Seahawks 29-13 sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX, Myers impuso un récord al convertir cinco goles de campo en este tipo de partidos.

Con estas cinco patadas de conversión de tres puntos, Jason superó a Jake Elliott, en el Super Bowl LIX; a Harrison Butker, en el LVIII; a Ray Wersching, en la edición XVI; y a Don Chandler, en el II, quienes conectaron cuatro goles de campo en sus respectivas victorias en el Super Bowl.

"Ha sido una sensación increíble. Fue una gran victoria de todo el equipo; eso es lo que hemos estado haciendo todo el año, así que no hay nada mejor que lograrlo en el Super Bowl. Sí, una sensación indescriptible", apuntó.

El jugador de 34 años, añadió que las condiciones de un estadio abierto, como es el Levi's Stadium, de Santa Clara, California, en el que impuso su récord, fue uno de los retos a superar por las condiciones del clima, como el viento y otros factores.

"La mayoría de los Super Bowl se juegan en interiores, así que al jugar al aire libre, hubo un poco de viento, pero nos sentimos confiados toda la semana. Tuvimos una gran preparación aquí en Santa Clara, así que sí, estábamos listos y lo demostramos", concluyó.

Myers también se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL que supera los 200 puntos convertidos en una temporada.

En total pateó para 206 puntos, con los que dejó atrás el récord de 198 puntos que desde el 2006 pertenecía al miembro del Salón de la Fama LaDainian Tomlinson.