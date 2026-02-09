Kokomo Murase subraya el dominio japonés en el 'big air' de snowboard

Kokomo Murase, de 21 años y que ha cuatro años se conformó con el tercer puesto en Pekín, se colgó el oro en el Livigno Snow Park, en Valtellina, con una nota de 179,00 y acabó primera por delante de la neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott (172,25) y la surcoreana Yu Seung-eun (171,00).

Campeona mundial en 2025 y de los X-Games en 2018 y 2024, Murase aterrizó un 'backside triple cork 1440 mute grab' en la primera manga, al que añadió un frontside 'triple cork 1440 Indy grab', con una puntuación combinada de 179 que le valió la victoria.

Zoi Sadowski-Synnott sumó su tercera medalla en big air tras el bronce en Pyeongchang 2018 y la plata en Pekín 2022.

Yu Seungeun hizo historia al convertirse en la primera mujer surcoreana den ganar una medalla olímpica en snowboard.

