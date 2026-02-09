Martes 10 de febrero de 2026

. Además, previa del partido del miércoles: Alianza Lima (PER)-2 de Mayo (PAR).

Redacción Deportes. Los Pumas de la UNAM tienen este martes la difícil tarea de lograr el pase a los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF cuando reciban al San Diego estadounidense y que en el duelo de ida se impuso por 4-1. Los Tigres de la UANL necesitan superar por un solo tanto al Forge, también estadounidense, tras el empate sin goles del primer partido.

Cortina d'Ampezzo (Italia). La jornada de este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 otorga medallas en la combinada femenina de esquí alpino, con el recuerdo para Lindsey Vonn, la final de dobles mixtos de curling, la prueba de relevos mixtos por equipos de patinaje de velocidad en pista corta o 'short track', los esprints de estilo clásico femenino y masculino de esquí de fondo, la final de 'slopestyle' masculino de esquí estilo libre, los 20 kilómetros masculinos de biatlón, la última ronda de luge individual femenino y la de equipos mixtos de saltos de esquí nórdico.

- NBA: New York Knicks-Indiana Pacers (00.30 GMT), Houston Rockets-Los Angeles Clippers (01.00), Phoenix Suns-Dallas Mavericks (02.00) y Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs (03.30).

- Copa Libertadores. 1ª fase, vuelta: Dep. Táchira (Ven)-The Strongest (Bol) (01.30 del miércoles).

- Copa de Campeones CONCACAF. 1ª ronda, vuelta: Pumas UNAM-San Diego (02.00 del miércoles) y Tigres UANL-Forge (04.00).

- Inglaterra. Premier (jornada 26): Chelsea-Leeds, Everton-Bournemouth y Tottenham-Newcastle (19.30 GMT) y West Ham-Manchester United (20.15).

- Copa de Italia (1/4 final): Nápoles-Como (20:00 GMT).

- Copa de Alemania. Cuartos de final. Hertha-Friburgo (19:45 GMT).

- España. Copa del Rey. Semifinales, ida. Previa del partido Athletic-Real Sociedad.

- Rabat. Celebración del foro económico sobre las oportunidades económicas que ofrece el Mundial de fúbol de 2030, que organizarán España, Marruecos y Portugal. El evento lo organizan las patronales de los tres países organizadores.

- Panamá. Previa de la quinta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

- Honduras: Previa de la quinta jornada del torneo Clausura de Honduras.

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Pruebas con medallas: relevos mixtos por equipos de patinaje de velocidad en pista corta o 'short track' (12.03 GMT), esprint estilo clásico femenino (12.13) y masculino (12.25) de esquí de fondo, final de slopestyle masculino de esquí estilo libre (11.30), 20 km masculinos de biatlón (12.30), combinada femenina por equipos de esquí alpino (13.00), partido por el bronce (13.50) y final (17.05) de dobles mixtos de curling, 4ª y última ronda de luge individual femenino (17.34) y ronda final de la prueba por equipos mixtos de saltos de esquí nórdico (19.00).

- Torneos ATP 500 en pista dura de Dallas (EEUU) y Róterdam (Países Bajos) y 250 en tierra batida de Buenos Aires (hasta 15).

