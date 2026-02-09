Raimund lidera tras la primera ronda en el trampolín normal; Domen Prevc sólo es octavo

Raimund saltó 102 metros y lidera con 135,6 puntos, uno más que el francés Valentin Foubert, que completó un intento de 102 metros y medio y ocupa la segunda plaza de una prueba que se resolverá a continuación con la segunda y decisiva ronda, reservada a los mejores treinta del total de 50 participantes.

El noruego Kristoffer Eriksen Sundal, que saltó 103 metros y medio, ocupa la tercera plaza provisional.

Prevc, ganador del pasado Cuatro Trampolines, líder destacado de la Copa del Mundo y gran favorito sobre el papel, no pasó del octavo puesto en el primer intento, con un salto de 100 metros canjeable por 130,6 puntos: dos décimas menos que otro de los claros candidatos, el japonés Ryoyu Kobayashi, que defiende título y ocupa la séptima plaza provisional en Predazzo.