09 de febrero de 2026 - 16:15

Raimund lidera tras la primera ronda en el trampolín normal; Domen Prevc sólo es octavo

Predazzo (Italia), 9 feb (EFE).- El alemán Philipp Raimund lidera la prueba olímpica de saltos de esquí nórdico de los Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este lunes en el trampolín normal de Predazzo, en la que el esloveno Domen Prevc, el gran favorito, ocupa el octavo puesto provisional tras completarse la primera ronda.

Por EFE

Raimund saltó 102 metros y lidera con 135,6 puntos, uno más que el francés Valentin Foubert, que completó un intento de 102 metros y medio y ocupa la segunda plaza de una prueba que se resolverá a continuación con la segunda y decisiva ronda, reservada a los mejores treinta del total de 50 participantes.

El noruego Kristoffer Eriksen Sundal, que saltó 103 metros y medio, ocupa la tercera plaza provisional.

Prevc, ganador del pasado Cuatro Trampolines, líder destacado de la Copa del Mundo y gran favorito sobre el papel, no pasó del octavo puesto en el primer intento, con un salto de 100 metros canjeable por 130,6 puntos: dos décimas menos que otro de los claros candidatos, el japonés Ryoyu Kobayashi, que defiende título y ocupa la séptima plaza provisional en Predazzo.