Austriacas Ariane Rädler y Katharina Huber, campeonas olímpicas de combinada

Huber -que completó en el eslalon- y Rädler -que había marcado el segundo tiempo en el descenso- cubrieron las dos mangas en un tiempo ganador de dos minutos, 21 segundos y 66 centésimas, sólo cinco menos que las alemanas Kira Weidle y Emma Aicher, que capturaron la medalla de plata -la segunda de esta última, después de la del descenso del domingo- de una modalidad que debuta con este formato -por parejas- en el calendario olímpica.

Las estadounidenses Jacqueline Wiles y Paula Moltzan acabaron en tercera posición, a 25 centésimas de la pareja austriaca.