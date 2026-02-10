Polideportivo
10 de febrero de 2026 - 11:00

Austriacas Ariane Rädler y Katharina Huber, campeonas olímpicas de combinada

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2443

Cortina d'Ampezzo (Italia), 10 feb (EFE) .- Las austriacas Ariane Rädler y Katharina Huber se proclamaron campeonas olímpicas de combinada de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), al ganar la prueba disputada este martes en la estación de los Dolomitas que completa la nomenclatura de la XXV cita olímpica invernal.

Por EFE

Huber -que completó en el eslalon- y Rädler -que había marcado el segundo tiempo en el descenso- cubrieron las dos mangas en un tiempo ganador de dos minutos, 21 segundos y 66 centésimas, sólo cinco menos que las alemanas Kira Weidle y Emma Aicher, que capturaron la medalla de plata -la segunda de esta última, después de la del descenso del domingo- de una modalidad que debuta con este formato -por parejas- en el calendario olímpica.

Las estadounidenses Jacqueline Wiles y Paula Moltzan acabaron en tercera posición, a 25 centésimas de la pareja austriaca.