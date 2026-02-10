Baloncesto: San Alfonzo logra tricampeonato en Minga Guazú

El Campeonato de baloncesto de la Federación de Minga Guazú ya tiene consagrado y se trata de un viejo conocido de estar en lo más alto del podio, el Club San Alfonzo de la mencionada localidad, que alcanzó el tricampeonato sin perder un solo compromiso.

Los alfoncinos celebraron este nuevo título que los consagra como dominadores de los últimos certámenes de la Federación de Básquet de Minga Guazú, coronándose en calidad de invictos y con varios jugadores con experiencia en la Liga Nacional 2025, con muy buen desempeño del team minguense.

La definición

En la instancia decisiva, el conjunto finalista Pa’i Coronel compitió de igual a igual a San Alfonzo en el primer cuarto (18-17 a favor de los alfoncinos), pero poco a poco los tricampeones fueron estableciendo distancia, para imponerse 77-62.

Los parciales: CSA 18, 20, 24, 15 - Pa’i Coronel 17, 8, 14, 23.

Los campeones

El plantel del Club San Alfonzo de Minga Guazú lo conforman: David Mollinas (capitán), Alejandro Cuyer, Mateo Espínola, Kike Casanello, Antonio Fernández, Pedro Castiñeira, Cassio Silvestre, Misael Fernández, Pablo Sosa, Óscar Segovia, Thomas Alves, César Almada, Josué Agüero, Nicholas Nunes, Josema Cazal, Carlos Correia y Santiago Agüero.

La Liga Nacional

San Alfonzo se prepara para su segunda participación histórica en la Liga Nacional, y sus directivos anuncian la contratación de refuerzos foráneos, del Estado de Paraná, de Argentina junto a los créditos locales.

Los alfoncinos sueñan con su potencial escenario de juegos, pues el año pasado competían como “nómadas”, que podría ser el flamante polideportivo municipal de Minga Guazú, o el complejo CIDE, eventualmente.