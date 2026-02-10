Daniel Milagros: "Estar aquí es un primer paso para poder luchar en el futuro"

Milagros, en apenas dos años, ha pasado de patinar sobre ruedas a ser olímpico sobre hielo. Ahora es consciente de la competencia que le espera en la final de 1.00 metros masculinos el miércoles.

"Les vemos desde el punto de vista de una hormiga. Es un primer paso el estar aquí. Pero puede ayudar para que en un futuro podamos luchar. Es el primer paso como hormiguitas", declaró en rueda de prensa.

El suyo es un caso especial, porque no todos hacen un transición tan rápida de una modalidad a otra. Aunque le resta importancia: "Hay algunos casos de patinadores que cambian de ruedas a hielos. No sé si en dos años o lo hacen más, peor hay gente que hace esta transición".

Será el primer representante español, pero no el único en esta disciplina. Nil Llop saltará a escena el sábado, en los 500 metros.

"Se nota un poco más de presión porque, aunque intentemos que no nos afecte, estar en los JJ. OO. no es una copa del mundo. Se puede parecer, pero tiene algo extra. Los focos, las cámaras... todo afecta", señaló.

El patinador dejó claro que para él, la rutina es más importante que la superstición.

"No me gusta creer cosas mágica que me vayan a dar suerte. Me gusta tenerlo todo estructurado par aque nada se salta del guion. Intento entrenar días previos en función de lo que vaya a hacer el día de competición, incluso el tiempo de baño, para que el día de la final sea un día más. Ponerme un zapato primero o tal no, pero tengo todo estructurado", explicó.

Además, lanzó un mensaje a jóvenes patinadores: "Les diría que pongan esfuerzo, que confíen en sí mismos, que no se dejen influenciar por los que les digan cuando son pequeños. Yo no era 'supercrack' y llegó un punto en el que fui mejor. Al final es currárselo. Constancia, entrenar y confiar en sí mismo".

Y habló del hielo de Milán, en el que se registraron cuatro nuevos récords olímpicos en las cuatro primeras pruebas: "No es especialmente rápido. Al final son récord olímpicos, no mundiales. En cuatro años se evoluciona mucho".