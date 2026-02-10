Polideportivo
El noruego Botn se hace con la medalla de oro tras 20 kilómetros de biatlón

Redacción Deportes, 10 feb (EFE).- El esquiador noruego Johan-Olav Botn ganó la medalla de oro en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle de veinte kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina (Italia), con un tiempo ganador de 51:31.5, por delante del francés Eric Perrot.

Por EFE

El noruego celebró la victoria con un potente rugido en la zona de meta tras completar veinte disparos perfectos en cuatro rondas, lo que le permitió llegar con opciones a la última vuelta.

Botn disparó a la perfección y esquió por encima de sus posibilidades en la última vuelta, lo que le permitió adelantar al favorito, Eric Perrot, que falló un tiro y terminó a 14.8 del noruego, quien se aseguró la medalla de plata.

Por su parte, el también noruego Sturla Holm Laegreid también falló un solo blanco en la carrera y terminó a 48.3 segundos, por lo que consiguió auparse al tercer cajón del podio.

El defensor del título, el francés Quentin Fillon Maillet, tuvo que conformarse con el octavo puesto tras fallar cuatro blancos, terminando a casi tres minutos de Botn.

