El noruego Botn se hace con la medalla de oro tras 20 kilómetros de biatlón

El noruego celebró la victoria con un potente rugido en la zona de meta tras completar veinte disparos perfectos en cuatro rondas, lo que le permitió llegar con opciones a la última vuelta.
Botn disparó a la perfección y esquió por encima de sus posibilidades en la última vuelta, lo que le permitió adelantar al favorito, Eric Perrot, que falló un tiro y terminó a 14.8 del noruego, quien se aseguró la medalla de plata.
Por su parte, el también noruego Sturla Holm Laegreid también falló un solo blanco en la carrera y terminó a 48.3 segundos, por lo que consiguió auparse al tercer cajón del podio.
El defensor del título, el francés Quentin Fillon Maillet, tuvo que conformarse con el octavo puesto tras fallar cuatro blancos, terminando a casi tres minutos de Botn.
