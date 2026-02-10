Italia, campeona olímpica en relevos mixtos de patinaje de velocidad

El equipo formado por Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Arianna Fontana y Pietro Sighel marcó un tiempo de 2:39.019, líder desde el ecuador de la carrera al aprovechar el error de China, en una curva demasiado abierta y a la postre cuarta, fuera de las medallas, incapaz de repetir el oro que se colgó en los últimos Juegos, en Pekín 2022.

Destaca en el combinado 'azzurro' la figura de Arianna Fontana, patinadora de 35 años que sumó su décimo segunda medalla olímpica en su carrera, la que más en la historia del país en deportes de invierno, y que se queda a solo una de ser la más laureada en este sentido, marca que ostenta las 13 del esgrimista Edoardo Mangiarotti.

Es, además, la primera mujer italiana en competir en seis Juegos Olímpicos en pista corta.

Es el segundo oro de la nación anfitriona, ambos conseguidos en patinaje de velocidad. El primero fue Francesca Lollobrigida en los 3.000 metros, con récord olímpico incluido. Además, Italia acumula otras dos platas y seis bronces, lo que le coloca en el tercer puesto del medallero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la Final B, sin opciones a medalla, Países Bajos, habitual especialista en esta disciplina, marcó un nuevo récord olímpico, con un tiempo de 2:35.537, por delante de Corea del Sur, Francia y Estados Unidos, todas eliminadas en la semifinal.