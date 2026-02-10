Klaebo gana séptimo oro, segundo en Italia, donde puede batir récord histórico olímpico

Klaebo, que fue el mejor de la clasificación (3:07.37) marcó los mejores tiempos también en cuartos (3:30.66) y en semifinales (3:39.72), antes de asegurarse un nueva victoria en la final, que encabezó desde su inicio y dominó contundentemente con un crono de 3:39.74.

Dos días después de imponerse en la prueba del esquiatlón masculino 10+10 km, Klaebo marcó un rítmo inalcanzable en los últimos metros, después de abrir brecha sobre el resto y seguido sólo por el estadounidense Ben Ogden (3:40.61) y su compatriota Oskar Opstad Vike (3:46.55), que le acompañaron en el podio.

Con siete títulos olímpicos en tres Juegos, quince oros mundiales y 107 victorias en la Copa del Mundo, competición cuya general ha ganado en cinco ocasiones, Klaebo, de 29 años, es el esquiador de fondo en activo más laureado en el ámbito internacional.

En estos Juegos, Klaebo opta a seis oros. Con uno más, igualaría los ocho de su compatriota Bjorn Daehlie, aunque este cuenta cuatro platas olímpicas -Johannes tiene una- y aún le mejora en la historia del esquí nórdico.

Klaebo (siete oros, una plata y un bronce) ya es, ahora mismo, el cuarto mejor olímpico invernal de toda la historia; y tiene a tiro a otros dos compatriotas: el biatleta Ole Einar Bjoerndalen -ocho oros, cuatro platas y dos bronces- y la también fondista Marit Bjoergen, al igual que el anterior, ya retirada.

Bjoergen es la plusmarquista histórica absoluta -entre mujeres y hombres- con ocho oros, cuatro platas y tres bronces, récord que logró hace ocho años en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur).

Con dos oros más -le quedan cuatro pruebas por disputar en Italia-, Klaebo se convertirá en el olímpico de invierno más laureado de toda la historia.