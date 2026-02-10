Martes 10 de febrero de 2026

Redacción Deportes. El Deportivo Táchira y el The Strongest se enfrentan este martes en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal (Venezuela), en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores, al que llegan con ventaja del equipo boliviano, que en el de ida se impuso por 2-1 la semana pasada en el Hernando Siles de La Paz.

. Además, previa del partido del miércoles: Alianza Lima (PER)-2 de Mayo (PAR).

Redacción Deportes. Los Pumas de la UNAM tienen este martes la difícil tarea de lograr el pase a los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF cuando reciban al San Diego estadounidense y que en el duelo de ida se impuso por 4-1. Los Tigres de la UANL necesitan superar por un solo tanto al Forge, también estadounidense, tras el empate sin goles del primer partido.

. Además, previas de los partidos del miércoles: Club América-Olimpia y Monterrey-Xelajú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asunción. Los partidos Venezuela-Paraguay y Colombia-Uruguay completan la cuarta fecha del grupo A del Campeonato Sudamericano de fútbol femenino sub-20, que se disputa en Paraguay hasta el 28 de febrero y repartirá cuatro billetes para el Mundial de la categoría en septiembre próximo en Polonia.

Bilbao/San Sebastián. El Athletic Club y la Real Sociedad preparan este martes el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey que el miércoles les enfrenta en el estadio de San Mamés de Bilbao. Desde la temporada 1986-1987, en la que ganó el club donostiarra, no se cruzaban los dos clásicos vascos en esta fase de la Copa.

. Ruedas de prensa de ambos entrenadores: Ernesto Valverde a la 17.00 y Pellegrino Matarazzo a las 14.00.

. Última hora del Atlético de Madrid y el Barcelona, que se entrenan el miércoles en la ida de la segunda semlfinal.

-------------------------------------------------------------

- NBA: New York Knicks-Indiana Pacers (00.30 GMT), Houston Rockets-Los Angeles Clippers (01.00), Phoenix Suns-Dallas Mavericks (02.00) y Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs (03.30).

- Copa Libertadores. 1ª fase, vuelta: Dep. Táchira (Ven)-The Strongest (Bol) (01.30 del miércoles).

. Previa del Alianza Lima (Per)-2 de Mayo (Par).

- Copa de Campeones CONCACAF. 1ª ronda, vuelta: Pumas UNAM-San Diego (02.00 del miércoles) y Tigres UANL-Forge (04.00).

. Previas de los partidos Club América-Olimpia y Monterrey-Xelajú.

. El Sudamericano sub'20 femenino, que reparte 4 billetes al mundial de la categoría de septiembre próximo en Polonia, continúa este martes con los choques Venezuela-Paraguay y Colombia-Uruguay por el Grupo A.

- Inglaterra. Premier (jornada 26): Chelsea-Leeds, Everton-Bournemouth y Tottenham-Newcastle (19.30 GMT) y West Ham-Manchester United (20.15).

- Copa de Italia (1/4 final): Nápoles-Como (20:00 GMT).

- Copa de Alemania. Cuartos de final. Hertha-Friburgo (19:45 GMT).

- España. Copa del Rey. Semifinales, ida. Previa del partido Athletic-Real Sociedad.

- Rabat. Celebración del foro económico sobre las oportunidades económicas que ofrece el Mundial de fúbol de 2030, que organizarán España, Marruecos y Portugal. El evento lo organizan las patronales de los tres países organizadores.

- Panamá. Previa de la quinta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

- Honduras: Previa de la quinta jornada del torneo Clausura de Honduras.

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Pruebas con medallas: relevos mixtos por equipos de patinaje de velocidad en pista corta o 'short track' (12.03 GMT), esprint estilo clásico femenino (12.13) y masculino (12.25) de esquí de fondo, final de slopestyle masculino de esquí estilo libre (11.30), 20 km masculinos de biatlón (12.30), combinada femenina por equipos de esquí alpino (13.00), partido por el bronce (13.50) y final (17.05) de dobles mixtos de curling, 4ª y última ronda de luge individual femenino (17.34) y ronda final de la prueba por equipos mixtos de saltos de esquí nórdico (19.00).

- Torneos ATP 500 en pista dura de Dallas (EEUU) y Róterdam (Países Bajos) y 250 en tierra batida de Buenos Aires (hasta 15).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España