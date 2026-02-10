Miércoles 11 de febrero de 2026

. Además, previa del partido del jueves entre el Universidad Católica ecuatoriano y el Juventud uruguayo.

Redacción Deportes. Comienza este miércoles la primera ronda de la Copa de Campeones CONCACAF con, entre otros, los partidos de ida de los equipos mexicanos Club América y Monterrey contra el Olimpia hindureño y el Xelajú guatemalteco.

Además, previa del partido del jueves entre el Cruz Azul mexicano y el Vancouver canadiense.

Bilbao. El estadio San Mamés, de Bilbao, acoge este miércoles el primer asalto de la semifinal vasca de la Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad, un cruce muy abierto que medirá al equipo bilbaíno revitalizado tras sus dos últimas victorias con un once donostiarra en racha desde la llegada del entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo. No se veían las en este torneos desde hace 39 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bogotá. La selección colombiana disputará la fase de grupos del Mundial de fútbol de 2026 con dos partidos en México y uno en Estados Unidos, un calendario que obligará a miles de aficionados colombianos a enfrentar dos sistemas migratorios distintos en pleno torneo. Por Paula Cabaleiro.

Cortina d'Ampezzo (Italia). La quinta jornada de competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 reparte medallas este miércoles en el supergigante masculino de esquí alpino, la combinada nórdica, los 15 kilómetros femeninos de biatlón, la final femenina de baches de esquí estilo libre, los 1.000 metros masculinos de patinaje de velocidad, el luge dobles femenino y masculino y la danza de patinaje artístico.

- Reunión de Belgrado, del circuito Oro de World Athletics en pista cubierta.

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Fórmula Uno en el circuito de Sakhir en Baréin (hasta 13).

- Previa del Rally de Suecia, 2ª prueba del Mundial y que se disputa de jueves a domingo.

- NBA: Charlotte Hornets-Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers-Washington Wizards y Orlando Magic-Milwaukee Bucks (01.00), Boston Celtics-Chicago Bulls, Brooklyn Nets-Indiana Pacers, Philadelphia 76ers-New York Knicks y Toronto Raptors-Detroit Pistons (01.30), Houston Rockets-Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers y New Orleans Pelicans-Miami Heat (02.00), Denver Nuggets-Memphis Grizzlies, Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder y Utah Jazz-Sacramento Kings (03.00) y Golden State Warriors-San Antonio Spurs (04.00).

- Termina el Tour de Omán. 5ª y última etapa: Nizwa-Jabal Al Akhdhar sobre 155,9 km.

- España. Copa del Rey. Semifinales, ida (FOTO): Athletic-Real Sociedad (20.00 GMT).

- Inglaterra (jornada 26)(-1 GMT): Aston Villa-Brighton, Crystal Palace-Burnley, Manchester City-Fulham, Nottingham Forest-Wolves (20:30) y Sunderland-Liverpool (21:15).

- Copa de Italia (1/4 final): Bolonia-Lazio (20:00 GMT).

- Copa de Alemania. Cuartos de final. Bayern-Leipzig (19:45 GMT).

- El camino de los colombianos al Mundial 2026 se traza entre visas y retenes migratorios. Por Paula Cabaleiro. (FOTO)

- Copa Libertadores. 1ª fase, vuelta: Alianza Lima (PER)-2 de Mayo (PAR) (00.30 GMTdel jueves).

. Previa del Universidad Católica (ECU)-Juventud (URU).

- Copa de Campeones CONCACAF. 1ª ronda, ida: Club América-Olimpia (02.00 del jueves) y Monterrey-Xelajú (04.00 del jueves).

- Previa del 50 Congreso Ordinario que la UEFA celebrará el jueves 12 en el Expo Hall de Bruselas, en el que presentará los datos económicos de la temporada 2024-2025 y el presupuesto para 2026-2027, antes del sorteo de la Liga de Naciones 2026-2027.

- Liga de Campeones femenina. 1/8, ida: París-Real Madrid (20.00 GMT) y OH Lovaina-Arsenal (17.45 GMT).

- Pro Liga. Australia-Argentina femenino, en Hobart (08.30 GMT).

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Moto2 en el circuito del Algarve, en Portimao (Portugal)

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Pruebas con medallas (-1 GMT): supergigante masculino de esquí alpino (11.30), combinada nórdica (13.45), 15 km femeninos de biatlón (14.15), final femenina de baches de esquí estilo libre (14.15), 1.000 metros masculinos de patinaje de velocidad (18.30), 2ª ronda de luge dobles femenino (18.53), programa libre de danza de patinaje artístico (19.30), 2ª ronda de luge dobles masculino (19.44).

- Torneos ATP 500 en pista dura de Dallas (EEUU) y Róterdam (Países Bajos) y 250 en tierra batida de Buenos Aires (hasta 15).

