Nika y Domen Prevc se desquitan y hacen historia al ganar oro olímpico por equipos mixtos

Eslovenia sumó 1.069 puntos, exactamente 30,7 más que Noruega, que capturó la plata gracias a Anna Odine Ström -flamante campeona olímpica de trampolín normal-, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal y Marius Lindvik; en una prueba en la que Japón, para la que saltaron Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi y Ren Nikaido, capturó, con 1.034 puntos, la medalla de bronce.

Nika, de 20 años, había llorado desconsolada el pasado sábado, cuando Ström le birló de forma inesperada la medalla de oro en la primera prueba femenina, en la rampa normal de la citada estación italiana; en la que dos días después Domen, de 26, la había ‘pifiado’ de forma mucho más notable al acabar sexto el carrusel de sorpresas en la que se convirtió la primera prueba masculina, que ganó Philipp Raimund, cuarto este martes con Alemania.

Tanto Domen -ganador del Cuatro Trampolines-, como Nika -vencedora del ‘Two Nights Tour’, hasta ahora equivalente al prestigioso torneo navideño masculino, que a partir del año que viene también tendrá versión femenina- dominan con enorme claridad la Copa del Mundo.

Domen suma once victorias este curso en la competición de la regularidad; su hermana, dos más que él.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambos, que superan con creces a sus otros dos ilustres hermanos, Peter y Cene -los mayores de la saga de humanos voladores de Kranj-, poseen el récord mundial de salto (236 metros ella; 254 metros y medio él) de salto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El año pasado se proclamaron dobles campeones del mundo en Trondheim (Noruega) ; y Domen ganó este curso, además, el mundial de vuelo, en Oberstdorf (Alemania).

Sólo les faltaba un oro olímpico para cerrar el círculo; y ése lo ganaron este martes. De forma clara, ante Noruega. Para que Nika igualase en trofeos -un oro y una plata- en esta cita invernal a Ström. Y para que, sin presión alguna, puedan encarar la prueba olímpica en el trampolín largo. En la que ambos saldrán como claros favoritos. En unos Juegos en los que ya acaban de hacer historia.

Eslovenia ya lideraba tras la primera ronda, con 526,9 puntos, exactamente 9,7 más que Japón; y con una ventaja de 16,1 respecto a Noruega.

El cuarteto esloveno, para el que Domen igualó, en su segundo intento, los 102 metros de Lanisek; mantuvo el tipo y no dejó escapar el oro a por el que se presentaron este martes como principales aspirantes.

Noruega le arrebató la segunda plaza a Japón en el tercer salto de la segunda ronda, en el que Kvandal fue bastante mejor que Takanashi, antes de la irrupción de Nika Prevc, gran dominadora de los saltos de trampolín femeninos.

En la ronda final, Lindvik, que defenderá título olímpico en la rampa larga, intentó presionar a Prevc con un intento de cien metros y medio. Pero Domen no se dejó impresionar, saltó metro y medio más que el noruego; y la historia de los dos hermanos eslovenos tuvo, en esperas de nuevas alegrías el esperado final feliz. EFE