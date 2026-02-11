Casa de Atletas en la SND

Autoridades de la SND y de la Federación Paraguaya de Atletismo (FPA) se encargaron de dar el inicio simbólico para hacer la infraestructura que albergará a los atletas, en un hecho que marca un hito para el atletismo paraguayo.

* De primer mundo. Las autoridades señalaron que el futuro hotel y centro de alto rendimiento para los deportistas será de primer nivel, brindando la comodidad con los más altos estándares del rubro de la construcción.

El ministro de Deportes, César Ramírez, señaló que “la Casa del Atleta se suma al Hotel Deportista Róga, que desde hace más de una década cumple un rol fundamental alojando a atletas, técnicos y árbitros, siendo además escenario de importantes presentaciones y eventos deportivos”.

Gerardo Acosta, titular de la FPA, destacó las cualidades técnicas de la infraestructura edilicia, que contará con tres plantas en dos alas (este y oeste) y estará ubicada dentro de los límites del área de atletismo en el Complejo SND.

El edificio tendrá un gimnasio de primer nivel para atletas, zona de fisioterapia y alojamiento para aquellos que viven en localidades alejadas de la capital.

El proyecto arquitectónico contempla una zona social y de relajación para los deportistas. También será el asiento de las oficinas administrativas de la FPA.