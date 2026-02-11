Detenidos exdirectivo CSKA y jugador brasileño Pastor por accidentes en estado embriaguez

Paslar, campeón olímpico de lucha libre en 2001 y campeón de Europa en 2005, fue arrestado tras chocar contra otro coche, cuyo conductor resultó herido al volcar su vehículo.

El antiguo director ejecutivo del CSKA, que no contaba con un permiso de conducir en regla, se negó a someterse a un control de alcoholemia en el lugar del accidente.

Por eso, Paslar fue detenido y trasladado esposado a un hospital para extraerle sangre y determinar así el nivel de alcohol en su cuerpo, aunque los resultados no se dieron a conocer aún, ni tampoco la multa ni condena.

Mientras, en la misma noche, el defensa brasileño del CSKA David Pastor causó otro accidente en estado de embriaguez.

El lateral derecho del CSKA fue arrestado en la madrugada del 9 al 10 de febrero por saltarse dos semáforos consecutivos en rojo y luego chocar contra un coche aparcado.

Los agentes de policía que acudieron al lugar establecieron en un test de alcoholemia que el futbolista tenía 2,32 por miligramo de alcohol en sangre.

El jugador apenas podía mantenerse de pie, tal era el estado de su borrachera, señalaron fuentes policiales a EFE.

Pero, al no haber provocado grandes daños materiales ni físicos, la Fiscalía de Sofía aceptó un acuerdo con las autoridades judiciales, por lo que fue puesto en libertad.

Eso sí, fue condenado a una pena condicional de ocho meses de cárcel durante un plazo de tres años y a una multa de 31.000 euros, debido al elevado valor de su coche.

Además, el futbolista de 25 años, fichado por el CSKA esta temporada, no podrá conducir un coche en Bulgaria durante los próximos 20 meses.