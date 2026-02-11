Los drones ganan protagonismo en las retransmisiones olímpicas

Estos drones “de vista subjetiva” (FPV) están teniendo por primera vez un rol protagonista en la cobertura mediática de los Juegos Olímpicos de Invierno (6-22 de febrero) , persiguiendo a los esquiadores mientras se deslizan pendiente abajo o yendo al ritmo de los pilotos de bobsleigh, a más de 140 km/h, por una estrecha pista de hielo.

Pilotados mediante un casco y un mando, ofrecen una visión de una precisión inédita, que los aficionados a los deportes de invierno conocen ya de anteriores competiciones de esquí o snowboard, dando un paso más allá respecto a los drones tradicionales.

Olympic Broadcasting Services (OBS), que suministra las imágenes a las cadenas de televisión, los utiliza especialmente en la pista de hielo de Cortina d’Ampezzo. Eso les ahorra tener que instalar cámaras en cada curva.

Los competidores de luge, bobsleigh y skeleton son por lo tanto seguidos por un dron pequeño en las primeras curvas, dando a los telespectadores la impresión de estar sentados justo detrás.

En un lado de la pista, un excampeón de carrera de drones, el neerlandés Ralph Hogenbirk, es quien lleva el mando de control de estos aparatos.