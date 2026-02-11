Von Allmen gana su tercer oro olímpico al proclamarse nuevo campeón de supergigante

Von Allmen, de 24 años, que el sábado se proclamó campeón olímpico de descenso y que el lunes había capturado su segundo oro, en la combinada, se coronó con un tercer triunfo en el deporte rey invernal; al cubrir los 2.414 metros de la pista Stelvio -con salida a 1.949 metros de altitud y un desnivel de 714- en un minuto, 25 segundos y 32 centésimas; trece menos que el estadounidense Ryan Cochran-Siegle, que repitió la plata olímpica que había ganado en esta disciplina hace cuatro años en los Juegos de Pekín.

El suizo Marco Odermatt, gran dominador del esquí alpino durante los pasados años -que apunta claramente a la consecución de su quinta Copa del Mundo- se tuvo que conformar con el bronce, tras acabar tercero, a 28 centésimas de su compatriota.

Von Allmen sucede en el historial de la prueba al austriaco Matthias Mayer, que en los Juegos de Pekín había revalidado el título ganado en los de PyeongChang'18 (Corea del Sur).