El japonés Ryo Hisatsune lidera en Pebble Beach tras la primera jornada

Hisatsune firmó una tarjeta de 62 golpes (-10) en el Pebble Beach Golf Links, gracias a diez 'birdies'.
A un golpe del Hisatsune se sitúan los estadounidense Sam Burns y Keegan Bradley, seguidos por los también estadounidenses Tony Finau, Chris Gotterup, Patrick Rodgers, empatados a -8.
Entre los grandes nombres, el inglés Tommy Fleetwood está a cinco golpes del líder (-5), mientras que el norirlandés Rory McIlroy se sitúa con un -4 y el estadounidense Xander Schauffele con un -3, igual que el inglés Justin Rose.
Scottie Scheffler quedó a diez golpes de Hisatsune tras una discreta primera ronda en el par del campo, con tres 'birdies' y tres 'bogeys'.
Entre los latinoamericanos, los mejores clasificados son el argentino Emiliano Grillo y el colombiano Nicolás Echavarría, ambos con 69 golpes (-3).