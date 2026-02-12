Polideportivo
12 de febrero de 2026 - 20:50

El japonés Ryo Hisatsune lidera en Pebble Beach tras la primera jornada

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2446

Washington, 12 feb (EFE).- El japonés Ryo Hisatsune lidera el AT&T Pebble Beach Pro-Am (California, Estados Unidos) con un acumulado de -10 tras la primera jornada, disputada este jueves.

Por EFE

Hisatsune firmó una tarjeta de 62 golpes (-10) en el Pebble Beach Golf Links, gracias a diez 'birdies'.

A un golpe del Hisatsune se sitúan los estadounidense Sam Burns y Keegan Bradley, seguidos por los también estadounidenses Tony Finau, Chris Gotterup, Patrick Rodgers, empatados a -8.

Entre los grandes nombres, el inglés Tommy Fleetwood está a cinco golpes del líder (-5), mientras que el norirlandés Rory McIlroy se sitúa con un -4 y el estadounidense Xander Schauffele con un -3, igual que el inglés Justin Rose.

Scottie Scheffler quedó a diez golpes de Hisatsune tras una discreta primera ronda en el par del campo, con tres 'birdies' y tres 'bogeys'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los latinoamericanos, los mejores clasificados son el argentino Emiliano Grillo y el colombiano Nicolás Echavarría, ambos con 69 golpes (-3).