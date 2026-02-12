El ucraniano Heraskevych presenta un recurso al TAS tras ser descalificado por su casco

Así lo confirmó el propio TAS en un comunicado, en el que informó que se ha designado un Árbitro Único para que se encargue del asunto "con urgencia": "Se espera primero una decisión operativa (sin fundamento), la cual se anunciará próximamente. No es posible indicar un plazo preciso para dicha decisión en esta etapa".

Además de la descalificación en la ronda clasificatoria, el COI retiró la credencial de los Juegos a Heraskevych al vulnerar la Carta Olímpica y el código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales, si bien, a petición de su presidenta, Kirty Coventry, se reconsideró la expulsión para que pudiera permanecer en la sede olímpica.

El COI alegó que la expulsión de la competición se había adoptado ante la negativa del atleta ucraniano, abanderado de su país en los Juegos, a rectificar su postura después de que Coventry se reuniera con él poco antes de que empezara la prueba de skeleton.

Heraskevych, de 27 años, lució la protección en las dos sesiones de entrenamiento celebradas el martes y el miércoles, lo que llevó al COI a hacerle ver que vulneraba las reglas olímpicas y a advertirle de que no podría usarlo en la competición oficial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La expulsión de la competición del deportista causó un profundo enfado en el Gobierno de Kiev que preside Volodómir Zelenski, quien anunció la concesión de la Orden de la Libertad, una de las condecoraciones más prestigiosas del país, por su "servicio desinteresado al pueblo ucraniano" y su "coraje cívico y patriotismo en la defensa de los ideales de libertad y los valores democráticos".