Viernes 13 de febrero de 2026

Cortina d'Ampezzo (Italia). Los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 reparten este viernes medallas en 10 km masculinos de esquí de fondo, 10 km sprint masculinos de biatlón, final de boardercross femeninos de snowboard, 10.000 metros masculinos de patinaje de velocidad, programa libre masculino de patinaje artístico, final de halfpipe masculino de snowboard, 4ª manga de skeleton masculino. Información de Adrián R. Huber, enviado especial.
-------------------------------------------------------------
- Rally de Suecia, 2ª prueba del Mundial (hasta 15). Siete tramos, el último a las 18.05 GMT.
- Fin de semana del All Stars de la NBA, en California (hasta 15)(FOTO). Partidos de celebridades y estrellas emergentes. Información de Mikaela Viqueira
- Euroliga. 28ª jornada (-1 GMT): Mónaco-Kosner Baskonia (FOTO) (19.30) y Partizan-Real Madrid (20.30).
- Tour de la Provenza, en Francia (hasta 15).
- España. LaLiga EA Sports. 24ª jornada (FOTO): Elche-Osasuna (20.00 GMT).
- Copa de Inglaterra (cuarta ronda): Hull City-Chelsea.
- Bundesliga alemana (jornada 22): Borussia Dortmund-Mainz (19:30 GMT). (FOTO).
- Liga francesa (jornada 22): Rennes-París Saint Germain (18.00 GMT) (FOTO).
- Liga italiana (jornada 25) (FOTO): Pisa-Milan (19:45 GMT)
- Continúa la quinta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Independiente-Lanús, Unión-San Lorenzo y Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield.
- Honduras.- Previa de la sexta cuarta jornada del torneo Clausura de Honduras.
- LIV Golf. Torneo de Adelaida (Australia), en The Grange Golf Club (hasta 15).
- PGA Tour. AT&T Pebble Beach Pro-Am, en los Pebble Beach Golf Links de Pebble Beach, California (EEUU) (hasta 15).
- Pro Liga. Argentina-Irlanda femenino, en Hobart (09.30) y Argentina-Bélgica masculino, en Rourkela, India (18.30 GMT).
- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Moto2 en el circuito del Algarve, en Portimao (Portugal) (y 12).
- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)
. Pruebas con medallas (-1 GMT): 10 km masculinos de esquí de fondo (11.45), 10 km sprint masculinos de biatlón (14.00), final de boardercross femeninos de snowboard (14.41), 10.000 metros masculinos de patinaje de velocidad (16.00), programa libre masculino de patinaje artístico (19.00), final de halfpipe masculino de snowboard (19.30), 4ª manga de skeleton masculino (21.05).
- Torneos ATP 500 en pista dura de Dallas (EEUU) y Róterdam (Países Bajos) y 250 en tierra batida de Buenos Aires (hasta 15).
- SAILGP. Segunda prueba de la temporada, en Nueva Zelanda (hasta el 15)
----------------------------------------------------------------
