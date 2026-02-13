El checo Jilek, campeón olímpico en 10.000 metros de patinaje de velocidad

Jilek, de 19 años, que estuvo muy cerca de doblar a su par, el canadiense Ted-Jan Bloemen, cubrió los 10 kilómetros en el hielo milanés en 12 minutos, 33 segundos y 43 centésimas, en lo que es su primera participación olímpica, plata también en los 5.000 metros en estos Juegos de Milán Cortina 2026 para confirmarse como el nuevo candidato a dominar la larga distancia del hielo.

Superó el checo en la prueba el crono de Semirunniy (12.39:08) y el tiempo de un Bergsma histórico, referente de esta prueba y ahora cuatro veces medallista olímpico, con un oro en Sochi, una plata en Pyeongchang y dos bronces, uno en Sochi (5.000 metros) y este de Milán Cortina.

Fuera de las medallas se quedó el italiano Davide Ghiotto, que ostenta el récord del mundo en la categoría con un tiempo de 12:25,69 que marcó en 2025 en Calgary (Canadá).

También si metal se quedó el noruego Sander Eitrem, campeón y récord olímpico en los 5.000 metros hace apenas cinco días.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La imagen más triste de la prueba la dejó el danés Viktor Hald Thorup, que entró a última hora para cubrir la baja del estadounidense Casey Dawson (prefirió centrarse en persecución por equipos y el 1.500), pues tuvo que retirarse antes de cumplir 9 minutos por molestias en su pierna izquierda.