Fillon Maillet gana los 10 km esprint y se hace con su cuarto oro olímpico

El biatleta de Champagnole, de 33 años, logró dos oros en Pekín 2022, donde sumó tres platas más, y, en esta cita italiana, ya acumula otros dos triunfos después de haber ganado la prueba por relevos junto a Eric Perrot, Lou Jeanmonnot y Julia Simon.

Fillon Maillet, plata en esta prueba hace cuatro años, selló su cuarto triunfo olímpico con una nueva exhibición, rubricada con un tiempo de 22:53.1 sin fallo alguno en el campo de tiro, que le hizo inalcanzable para el resto de competidores, principalmente sus compañeros de selección y la armada noruega.

Emilien Jacquelin pareció tener en su mano la plata cuando llegó a meta y, tras un discreto último tramo de esquí de fondo, era segundo a 16.1, pero a la postre se quedó fuera del podio con la irrupción de los noruegos Vetle Sjaastad Christiansen, segundo a 13.7, y Sturla Holm Laegreid, tercero a 15.9. Quinto fue el sueco Sebastian Samuelsson, a 25.0, el último que no cometió fallo alguno en el tiro.

Dos errores condenaron las opciones de otros de los aspirantes, el noruego Johannes Dale-Skjevdal, sexto a 43.0, al igual que le pasó al sueco Martin Ponsiluoma, séptimo a 46.7, mientras que el campeón en estos Juegos en los 20 kilómetros, el también noruego Johan-Olav Botn fue octavo a 58.2 tras un fallo en el tiro, y Eric Perrot, plata en dicha prueba, concluyó noveno a 1:02.1.

Los tiempos cobran una importancia notable, ya que se tienen en cuenta para la prueba de persecución del domingo, en la que Fillon Maillet defiende el título.