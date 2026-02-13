Klaebo: "Ya era hora de ganar también esta prueba; hacerlo en unos Juegos es fascinante"

Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, que ya había ganado oros en el skiatlón del pasado domingo y en la prueba sprint del martes, logró su tercer título olímpico y ya es, junto al suizo Franjo von Allmen -ganador del descenso, el súper y la combinada de esquí alpino-, el gran triunfador de estos Juegos, en los que aún puede ganar otros tres oros más.

El noruego, que cuenta, asimismo, quince títulos mundiales y un total de 28 medallas en grandes eventos, consiguió este viernes su primera en esta disciplina. El año pasado, en los Mundiales de Trondheim, en su país, ganó los diez kilómetros, pero en estilo clásico. Este viernes le puso otra 'x' a su muy brillante palmarés.

"Es una de las pruebas a las que más vueltas le di y en la que más pensé", comentó Klaebo, del que el olímpico español Jaume Pueyo, que no compitió este viernes, había afirmado -con acierto- en una entrevista con EFE nada más llegar a Tesero que "ya es el mejor de la historia" y que será "el mejor de todos los tiempos".

"Ya era hora de ganar también un 10 de 'skating' (estilo libre). Y haberlo hecho en unos Juegos es algo fascinante", comentó el astro noruego, que consiguió su octavo oro olímpico e iguala los ocho de otro mito del esquí de fondo, su compatriota Bjorn Daelie, aunque éste añade cuatro platas a su palmarés, mientras que el flamante ganador de los 10 kilómetros presenta, de momento, 'sólo' una plata y un bronce complementarios.

"Estaba muy motivado. Y creo, también, que estoy en un gran momento de forma. Sinceramente, creo que era mi hora, hoy", comentó en la zona mixta de Tesero Klaebo, que en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), en 2018, ganó tres oros; sumó otros dos en los de Pekín -hace cuatro años-, donde también capturó una plata y un bronce. Con esta magnifica colección de trofeos ya es, ahora mismo, el cuarto mejor olímpico invernal de toda la historia.

Con otro oro mejorará a Daehlie y también a otros dos compatriotas suyos: el biatleta Ole Einar Bjoerndalen -ocho oros, cuatro platas y dos bronces- y la también fondista Marit Bjoergen, al igual que el anterior, ya retirada, y que es la plusmarquista histórica absoluta -entre mujeres y hombres- con ocho oros, cuatro platas y tres bronces: un récord que logró hace ocho años en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur).

"Mi familia está aquí y eso me alegra mucho, también. Los dos Juegos anteriores (en Asia) estaban muy lejos para que se desplacen todos", explicó Klaebo, cuyo entrenador es su abuelo, Kare Hosflot, de 83 años.

"Que estén todos aquí, incluido mi abuelo, es maravilloso; es tremendo", comentó Klaebo tras ganar su tercer oro en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia).