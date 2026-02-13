TAS rechaza recurso deportista ucraniano contra su exclusión por no renunciar a su casco

El TAS confirmó la decisión de desestimar el recurso de Heraskevych contra la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) y el Comité Olímpico Internacional (COI) y explicó que aunque la árbitra única que estudió el caso "simpatiza plenamente con la conmemoración del Sr. Heraskevych, con su intento de concienciar sobre el dolor y la devastación sufridos por el pueblo y los atletas ucranianos a causa de la guerra, está obligada a cumplir la normativa del COI.

Tras la audiencia celebrada en esta jornada para escuchar los argumentos y examinar las Directrices sobre la Expresión de los Atletas, concluyó que "estas establecen que la libertad de expresión es un derecho fundamental de cualquier atleta que compita en los Juegos Olímpicos, pero limitan el derecho a expresar opiniones durante las competiciones en el terreno de juego".

En opinión de la árbitra única responsable del caso, "estas Directrices proporcionan un equilibrio razonable entre el interés de los atletas por expresar sus puntos de vista y el interés de los mismos por recibir una atención exclusiva a su rendimiento deportivo en el terreno de juego".

Según su consideración, "estas limitaciones son razonables y proporcionadas, teniendo en cuenta las otras oportunidades que tienen los atletas para concienciar (en zonas mixtas, ruedas de prensa, redes sociales o, en el caso del Sr. Heraskevych, el uso del casco durante cuatro sesiones de entrenamiento)".

"La árbitra única observa que el objetivo de esto es mantener el enfoque de los Juegos Olímpicos en el rendimiento y el deporte, un interés común de todos los atletas que han trabajado durante años para comparecer en los Juegos y que merecen una atención indivisa por sus logros y desempeño deportivo", indica la resolución.

El falló afirma que "la árbitra única está vinculada por dichas normas proporcionadas y no tiene medios para anularlas", aunque, en su opinión, "fue injusto retirar la acreditación del Sr. Heraskevych en estas circunstancias y respalda la decisión del COI de devolvérsela".

El TAS resolvió el caso en un procedimiento de urgencia después de registrar en la tarde del jueves el recurso del ucraniano Vladyslav Heraskevych contra su descalificación, por querer competir con un casco con imágenes de deportistas de su país muertos la guerra con Rusia, actitud incompatible con la Carta Olímpica y la normativa del COI, que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales.

Heraskevych reclamó contra su exclusión por considerar que la medida es desproporcionada, no está respaldada por ninguna infracción técnica o de seguridad y le causa un daño deportivo irreparable.

Pidió la anulación de la decisión y, como medida provisional, solicitó que el TAS lo reintegrara en los Juegos con efecto inmediato o, en su defecto, que se le permitiera realizar un descenso oficial, supervisado por el propio tribunal, a la espera de la decisión final.

Tras la audiencia de este viernes, el deportista mantuvo que no se arrepiente de "defender" su dignidad y que no ha roto ninguna regla, por lo que no debería haber sido suspendido.

"Tendría que estar hoy en los Juegos compitiendo y no formar parte de una audiencia con el TAS. Continuamos con la lucha, con la lucha por nuestra verdad. Estoy convencido", afirmó.

Heraskevych, de 27 años y abanderado de su país en Milán Cortina, lució la protección en las dos sesiones de entrenamiento celebradas el martes y el miércoles.

El jueves el COI decidió descalificarlo de la ronda clasificatoria y le retiró la credencial, aunque a petición de su presidenta, Kirty Coventry, se reconsideró la expulsión para que pudiera permanecer en la sede olímpica.

El COI alegó que la expulsión de la competición se había adoptado ante la negativa del deportista ucraniano, abanderado de su país en los Juegos, a rectificar su postura después de que Coventry se reuniera con él poco antes de que empezara la prueba de skeleton.

"Nadie, nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje. El mensaje es un mensaje poderoso. Es un mensaje de recuerdo. Es un mensaje de memoria. No se trata del mensaje. Se trata simplemente de las reglas y del reglamento. Debemos ser capaces de mantener un entorno seguro para todos. Y, lamentablemente, eso significa que no se permiten mensajes", afirmó entre lágrimas la presidenta del COI, que este viernes reiteró esos argumentos.