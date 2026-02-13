Totsuka, nuevo campeón olímpico de 'halfpipe'; Scottie James no mejora la plata de Pekín

Tsotsuka, de 24 años, forjó su victoria en la segunda de las tres rondas, en la que sumó 95.00 puntos, uno y medio más que James, de 31, cuádruple campeón mundial que, después del bronce logrado hace ocho años en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) y la plata de los de Pekín, apuntaba al oro, pero en la última bajada tampoco mejoró su puntuación y se tuvo que conformar con repetir el segundo puesto de China, a un punto y medio del campeón.

Otro japonés, Ryusei Yamada, líder provisional tras la primera ronda, acabó tercero, tras repetir en la tercera la puntuación recibida en la primera, 92.00 puntos, que le valieron para capturar la medalla de bronce en una la disciplina en la que, para comprensión de los menos iniciados, los jueces valoraron la amplitud, la dificultad, la ejecución, la variedad y el estilo de las contendientes, que dispusieron de tres oportunidades, decidiendo su clasificación final el mejor de sus tres ejercicios.

Tsotsuka, campeón mundial hace cinco años, bronce en los mundiales de la temporada pasada y con una medalla de cada metal en esos campeonatos obtuvo este viernes, en el 'pipe' de Livigno -de 230 metros de largo, 22 de ancho y con una altura de siete metros- la victoria más importante de su carrera, al suceder en el historial de la prueba a su compatriota Ayumu Hirano.

Hirano, oro en Pekín tras repetir en PyeongChang -donde el estadounidense Shaun White, el mejor de la historia, ganó su tercer título olímpico- la plata de Sochi'14 (Rusia), concluyó séptimo una prueba en la que Japón colocó a cuatro de sus deportistas entre los siete primeros y a tres de ellos entre los mejores cuatro.

Ruka Hirano, tercero tras su primer ejercicio (90.00), fue, de lejos, el más regular, pero recibió idéntica valoración en la segunda bajada y sólo se mejoró una unidad en la tercera, acabando, a un punto del podio, en cuarta posición.

Después de los 95.00 de Tsotsuka en la segunda bajada, Scottie James, que había sido el mejor de la calificación (94.00), arriesgó al máximo en la tercera ronda, en la que se cayó, sin elevar su puntuación, por lo que el nipón encabezó la exhibición de los 'riders' de su país y el oceánico se tuvo que conformar, de nuevo y a regañadientes, con la medalla de plata.