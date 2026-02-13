Viernes 13 de febrero de 2026

Inglewood (EE.UU.)- El 'All-Star' de la NBA que arranca este viernes no es una edición más. Aterriza con un formato renovado: un combinado mundial frente a dos selecciones estadounidenses. Tres plantillas en un cuadrangular de todos contra todos. Es el reinicio que espera revitalizar una de las mayores competiciones del deporte espectáculo. Por Mikaela Viqueira

Solda (Italia). Los Juegos Olímpicos de Milán Cortina reparten este viernes medallas en 10 km masculinos de esquí de fondo, 10 km sprint masculinos de biatlón, boardercross femenino de snowboard, 10.000 metros masculinos de patinaje de velocidad, programa libre masculino de patinaje artístico, final de halfpipe masculino de snowboard y 4ª manga de skeleton masculino. Por Adrián R. Huber, enviado especial.

Solda (Italia). La estadounidense Mikaela Shiffrin y el suizo Marco Odermatt, los grandes dominadores del esquí alpino mundial en los últimos años, no han logrado lo que buscaban en los Juegos de Milán-Cortina, pero aún están a tiempo de conseguirlo en las disciplinas técnicas, que cerrarán el calendario del deporte rey invernal. Por Adrián R. Huber, enviado especial

- También seguimiento del programa libre del pantinador mexicano Donovan Carrillo en la final individual masculina.

Madrid. El Atlético de Madrid saborea el 4-0 con el que vapuleó al Barcelona en la ida de la semifinal de la Copa del Rey tras un partido magnífico, principalmente en una primera mitad primorosa, un resultado que acerca al cuadro de Diego Pablo Simeone a la final y que supone un duro golpe para el equipo de Hansi Flick, obligado a una remontada histórica en el Camp Nou tras el duro varapalo.

- ültima jornada de entrenamientos de los equipos del Mundial de Fórmula Uno en el circuito de Sakhir en Baréin.

- Rally de Suecia, 2ª prueba del Mundial (hasta 15). Siete tramos, el último a las 18.05 GMT.

- Fin de semana del All Stars de la NBA, en California (hasta 15)(FOTO). Partidos de celebridades y estrellas emergentes. Información de Mikaela Viqueira

- Euroliga. 28ª jornada (-1 GMT): Mónaco-Kosner Baskonia (FOTO) (19.30) y Partizan-Real Madrid (20.30).

- Tour de la Provenza, en Francia (hasta 15).

- España. LaLiga EA Sports. 24ª jornada (FOTO): Elche-Osasuna (20.00 GMT).

- Copa de Inglaterra (cuarta ronda): Hull City-Chelsea.

- Bundesliga alemana (jornada 22): Borussia Dortmund-Mainz (19:30 GMT). (FOTO).

- Liga francesa (jornada 22): Rennes-París Saint Germain (18.00 GMT) (FOTO).

- Liga italiana (jornada 25) (FOTO): Pisa-Milan (19:45 GMT)

- Continúa la quinta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Independiente-Lanús, Unión-San Lorenzo y Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield.

- Honduras.- Previa de la sexta cuarta jornada del torneo Clausura de Honduras.

- LIV Golf. Torneo de Adelaida (Australia), en The Grange Golf Club (hasta 15).

- PGA Tour. AT&T Pebble Beach Pro-Am, en los Pebble Beach Golf Links de Pebble Beach, California (EEUU) (hasta 15).

- Pro Liga. Argentina-Irlanda femenino, en Hobart (09.30) y Argentina-Bélgica masculino, en Rourkela, India (18.30 GMT).

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Pruebas con medallas (-1 GMT): 10 km masculinos de esquí de fondo (11.45), 10 km sprint masculinos de biatlón (14.00), final de boardercross femeninos de snowboard (14.41), 10.000 metros masculinos de patinaje de velocidad (16.00), programa libre masculino de patinaje artístico (19.00), final de halfpipe masculino de snowboard (19.30), 4ª manga de skeleton masculino (21.05).

- Torneos ATP 500 en pista dura de Dallas (EEUU) y Róterdam (Países Bajos) y 250 en tierra batida de Buenos Aires (hasta 15).

