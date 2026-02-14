Domen Prevc, nuevo campeón olímpico de trampolín largo

Prevc, segundo en la primera ronda, se impuso con dos saltos de 138,5 y 141,5 metros valorados en 301,8 puntos y desbancó del primer puesto provisional al japonés Ren Nikaido, que, tras haber ganado el bronce el lunes en el trampolín normal, este sábado se quedó -con dos intentos de 140 y 136 metros y medio- a 6,8 unidades del astro esloveno y capturó la plata.

El polaco Kacper Tomasiak se confirmó como la gran sorpresa de los saltos en estos Juegos y, con dos saltos de 133 y 138 metros y medio, avanzó un puesto y se colgó al pecho un bronce que añadió a la plata capturada el pasado lunes.