Polideportivo
14 de febrero de 2026 - 16:50

Domen Prevc, nuevo campeón olímpico de trampolín largo

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2449

Predazzo (Italia), 14 feb (EFE).- El esloveno Domen Prevc, que llegaba como gran favorito, hizo buenos los pronósticos y se proclamó campeón olímpico de saltos de esquí nórdico desde el trampolín largo al ganar la prueba de esa disciplina de los Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputó este sábado en Predazzo.

Por EFE

Prevc, segundo en la primera ronda, se impuso con dos saltos de 138,5 y 141,5 metros valorados en 301,8 puntos y desbancó del primer puesto provisional al japonés Ren Nikaido, que, tras haber ganado el bronce el lunes en el trampolín normal, este sábado se quedó -con dos intentos de 140 y 136 metros y medio- a 6,8 unidades del astro esloveno y capturó la plata.

El polaco Kacper Tomasiak se confirmó como la gran sorpresa de los saltos en estos Juegos y, con dos saltos de 133 y 138 metros y medio, avanzó un puesto y se colgó al pecho un bronce que añadió a la plata capturada el pasado lunes.