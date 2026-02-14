El neerlandés Van 't Wout logra en el 1.500 su segundo oro en short track

El neerlandés fue ya campeón en la misma disciplina el pasado martes 10 de febrero, pero en la prueba de 1.000 metros.

En esta ocasión cubrió el kilómetro y medio de hielo milanés en 2 minutos 12 segundos y 21 centésimas, por delante del surcoreano Daeheaon Hwang (2:12.30) y del letón Roberts Kruzbergs (2:12.37), que logró para su país la primera medalla olímpica invernal en un deporte distinto al luge, el skeleton o el bobsleigh.

Durante el transcurso de la carrera, una caída del británico Niall Treacy, descalificado, afectó al chino Long Sun -no terminó-, al también chino Shaoang Liu y al canadiense Steven Dubois.

Uno de los afectados en esa caída, el chino Sun, fue precisamente el que bien pudo arrebatar el oro a Van 't Wout en los 1.000 metros del pasado martes.

