La canadiense Lamothe repite oro en el mundial de natación artística en Medellín

Lamothe, que ya había ganado el viernes en la prueba técnica, confirmó su dominio al superar a la alemana Klara Bleyer, que obtuvo 236.7025 puntos, mientras que el tercer lugar fue para la bielorrusa Vasilina Khandoshka, con 201.8538 unidades.

En los duetos femeninos técnicos el oro fue para las alemanas Klara Bleyer y Amelie Marieanne Blumenthal, que sumaron 275.2792 puntos.

La plata quedó en manos de las eslovacas Lea Anna Krajcovicova y Zofia Strapekova, con 269.1458, y el bronce fue para las francesas Laeslys Alavez y Romane Luneal, con 256.1926 unidades.

Colombia rozó el podio al ocupar el quinto lugar con el dúo de Sara Castañeda y Melisa Ceballos, que totalizaron 251.9641 puntos, mientras que las españolas Naia Álvarez y Daniela Suárez quedaron últimas por descalificación.

Medellín acoge por primera vez en Colombia y en Sudamérica una parada de la Copa del Mundo, organizada por World Aquatics.

En la jornada del viernes se disputaron las pruebas técnicas femeninas, masculinas y por equipos.

En el solo técnico femenino, Lamothe ya se había proclamado campeona en la primera parada del circuito, en un día que también coronó al británico Ranjuo Tomblin en la categoría masculina y confirmó el buen momento del equipo español.

México fue uno de los grandes protagonistas al conquistar una medalla de oro en la rutina técnica por equipos con 263.2375 puntos, por delante de Estados Unidos y Canadá.

La Copa del Mundo continuará este domingo con los dúos mixtos, femeninos y el equipo acrobático, dentro del circuito internacional que tendrá posteriores paradas en Europa y Asia antes de la Súper Final.