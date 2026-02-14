La noruega Kirkeeide irrumpe en la fiesta de Francia en biatlón

Doble medallista en los Mundiales de este deporte el año pasado, la biatleta nórdica, de 22 años, revalidó el oro en esta prueba para Noruega en el Antholz-Amterselva Arena después de que en Pekín 2022 se impusiera su compatriota Marte Olsbu Roiseland e impidió que la delegación gala sumara su cuarto triunfo en esta cita olímpica.

Kirkeeide, tremenda en el último tramo de esquí, se resarció de la mala actuación que impidió a Noruega subir al podio en el relevo, ganó con un crono de 20:40.8 y frustró el sueño de las francesas, que saboreaban la victoria con una magnífica Oceane Michelon, que había llegado poco antes en 20:44.6 y que finalmente se tuvo que conformar con la plata por delante de su compatriota Lou Jeanmonnot (21:04.5), segunda en los 15 kilómetros.

Si a Jeanmonnot, actual líder de la Copa del Mundo de biatlón, la lastró un error en el tiro, peor le fueron las cosas a la también francesa Julia Simon, campeona junto a ella en el relevo y oro en esos 15 kilómetros individuales, porque dos fallos la relegaron notablemente y acabó a 1:55.8 de Kirkeeide.