NBA: Sigue la magia con el Juego de las Estrellas

Serán 4 partidos de baloncesto de 12 minutos cada uno.
Barras: LeBron James (Lakers), Kevin Durant (Rockets), Jalen Brunson (Knicks), Jaylen Brown (Celtics), Donovan Mitchell (Cavaliers), Kawhi Leonard (Clippers), De’Aaron Fox (Spurs) y Brandon Ingram (Raptors). Entrenador: Mitch Johnson (Spurs).
Estrellas: Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Anthony Edwards (Timberwolves), Chet Holmgren (Thunder), Jalen Johnson (Hawks), Tyrese Maxey (Sixers). Entrenador: J.B. Bickerstaff (Pistons)
Mundo: Jamal Murray (Nuggets), Luka Doncic (Lakers), Deni Avdija (Trail Blazers), Victor Wembanyama (Spurs) , Nikola Jokic (Nuggets), Pascal Siakam (Pacers), Norman Powell (Heat), Karl Towns (Knicks), Alperen Sengün (Rockets). Entrenador: Darko Rajakovic (Raptors).