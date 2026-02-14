Polideportivo
14 de febrero de 2026 - 22:10

NBA: Sigue la magia con el Juego de las Estrellas

Damian Lillard, de Portland, ganó el concurso de triples. EFE
Este sábado se inició al magia de los 75° All Star Games de la NBA en territorio de Los Ángeles Clippers, en Inglewood, California, con los concursos de triples y otros. Este domingo se jugará el partido de las estrellas y por primera vez habrá 3 equipos, 2 con estadounidenses y uno con foráneos.

Serán 4 partidos de baloncesto de 12 minutos cada uno.

Barras: LeBron James (Lakers), Kevin Durant (Rockets), Jalen Brunson (Knicks), Jaylen Brown (Celtics), Donovan Mitchell (Cavaliers), Kawhi Leonard (Clippers), De’Aaron Fox (Spurs) y Brandon Ingram (Raptors). Entrenador: Mitch Johnson (Spurs).

Estrellas: Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Anthony Edwards (Timberwolves), Chet Holmgren (Thunder), Jalen Johnson (Hawks), Tyrese Maxey (Sixers). Entrenador: J.B. Bickerstaff (Pistons)

Mundo: Jamal Murray (Nuggets), Luka Doncic (Lakers), Deni Avdija (Trail Blazers), Victor Wembanyama (Spurs) , Nikola Jokic (Nuggets), Pascal Siakam (Pacers), Norman Powell (Heat), Karl Towns (Knicks), Alperen Sengün (Rockets). Entrenador: Darko Rajakovic (Raptors).