Polideportivo
14 de febrero de 2026 - 15:50

Nikaido lidera la prueba olímpica en el trampolín largo de Predazzo por delante de Prevc

Predazzo (Italia), 14 feb (EFE).- El japonés Ren Nikaido lidera, por delante del esloveno Domen Prevc -el gran favorito-, la prueba de saltos de esquí nórdico desde el trampolín largo de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este sábado en Predazzo.

Por EFE

Nikaido, bronce en el trampolín normal el pasado lunes, saltó 140 metros y lidera con claridad, tas completarse la primera ronda, al sumar 154 puntos: siete más que Prevc, que ejecutó un salto de 147 metros.

El noruego Kristoffer Eriksen Sundal -con un salto de 136 metros, valorado en 145 puntos- ocupa la tercera plaza provisional de una prueba que se resolverá a continuación con la decisiva segunda ronda, en la que no estará el noruego Marius Lindvik, que defendía título, pero que no pasó el corte que redujo a treinta los cincuenta participantes.