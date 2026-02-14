Nikaido lidera la prueba olímpica en el trampolín largo de Predazzo por delante de Prevc

Nikaido, bronce en el trampolín normal el pasado lunes, saltó 140 metros y lidera con claridad, tas completarse la primera ronda, al sumar 154 puntos: siete más que Prevc, que ejecutó un salto de 147 metros.

El noruego Kristoffer Eriksen Sundal -con un salto de 136 metros, valorado en 145 puntos- ocupa la tercera plaza provisional de una prueba que se resolverá a continuación con la decisiva segunda ronda, en la que no estará el noruego Marius Lindvik, que defendía título, pero que no pasó el corte que redujo a treinta los cincuenta participantes.