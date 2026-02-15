El argentino Larocca vuelve a repetir victoria en el Gran Premio en el Sunshine Tour

El vencedor se adjudicó el GP Range Rover C. de Salamanca en la segunda semana del circuito que se celebra en Vejer de la Frontera, repitiendo así el triunfo que ya había firmado el domingo pasado, informó la organización.

Larocca mostró todo el potencial de su yegua de 11 años 'Chris', en una competición de saltos en la que participaron medio centenar de jinetes.

Solo ocho lograron el pase al desempate y únicamente cuatro repitieron la puntuación de cero, entre ellos el argentino, que marcó el mejor tiempo para consolidar un triunfo de enorme autoridad.

Tras Larocca, se clasificaron los franceses Mathieu Billot, segundo con 'Heartlove de Pleaville'; y Roger Yves Bost, tercero con 'Giorgio de la Batia'.

En la última jornada, completaron la lista de ganadores en las pruebas del Big Tour el belga Dries Dekkers, con 'Agnes', en la de 1,45 metros; y Britt van Erp con 'Vosje', que se impuso en la de 1,40 metros.

El español Álvaro González de Zárate se impuso en el Gran Premio del Medium Tour con 'Casa Diva PS', la misma yegua con la que conquistó el primer puesto en el Campeonato de España Absoluto 2025 en las mismas instalaciones de Montenmedio.