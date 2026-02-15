Lunes 16 de febrero de 2026

Redacción Deportes. Previa del partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) entre Real España, de Honduras, y Los Angeles FC (LAFC), de EE.UU.

Girona (España). Tras el varapalo sufrido en la ida de semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid y de que el Real Madrid ganara a la Real Sociedad el sábado para asumir provisionalmente el liderato, el Barcelona juega lunes en Girona en el duelo catalán que cierra la jornada 24 de LaLiga EA Sports española, en el que los azulgranas buscan los tres puntos que lo mantengan en lo más alto de la tabla.

Milán (Italia). Comienza este lunes la última semana de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 con reparto de medallas en 1.000 metros femeninos de patinaje de velocidad en pista corta o 'Short Track', eslalon masculino de esquí alpino, programa libre de parejas de patinaje artístico, Big Air femenino de esquí estilo libre, prueba 'superequipos' de saltos de esquí masculinos y monobob femenino de bobsleigh. Información de Adrián R. Huber, enviado especial.

-------------------------------------------------------------

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- 5ª Clásica de Jaén (España), sobre 154,2 km.

- Copa Libertadores. Previas de los partidos de ida de la 2ª fase Carabobo (VEN)-Huachipato (CHI), 2 de Mayo (PAR)-Sporting Cristal (PER) y Liverpool M. (URU)-Ind. Medellín (COL).

- Copa de Campeones CONCACAF. Previa del partido de ida de la primera ronda Real España-Los Angeles.

- España. LaLiga EA Sports. Se completa la 24ª jornada (FOTO): Girona-Barcelona (20.00 GMT).

- Liga de Campeones. Fase de acceso a octavos de final. Previa del Benfica-Real Madrid.

- Clasificación mundial de golfistas profesionales.

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Moto2 en el circuito de Jerez (España) (y 17)

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

11:47 GMT. Short Track. 1.000 m femeninos. Final A.

12:30. Esquí alpino. Eslalon masculino. 2ª manga.

18:30. Esquí estilo libre fem. Big Air. Final

19:00. Patinaje artístico. Parejas. Programa libre.

19:20. Saltos de esquí masculinos. Superequipos. Ronda final.

20:06. Bobsleigh femenino. Monobob. 4ª manga.

- Torneos ATP 500 en pista dura de Doha (hasta 21) y Río de Janeiro y 250 en tierra batida de Delray Beach (EEUU) (hasta 22).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España