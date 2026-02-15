Morikawa triunfa en Pebble Beach

Morikawa cerró su torneo con una ronda de 67 golpes, 5 bajo par, y acabó con un acumulado de 22 bajo par y un impacto de ventaja sobre el austríaco Sepp Straka y el australiano Lee Min Woo.

Con esta victoria, Morikawa pasará de la posición 19 a la número 5 del ránking mundial.

El estadounidense tuvo que esperar casi 30 minutos antes de poder sentenciar su victoria con un birdie en el hoyo 18, después de una larga series de errores de los jugadores que le precedían, que retrasaron el ritmo.

Scottie Scheffler acabó en la tercera plaza, empatado con el británico Tommy Fleetwood, con un total de -20.

El colombiano Nicolás Echavarría terminó con un total de -18, tras firmar una ronda final de 5 bajo par.