Polideportivo
15 de febrero de 2026 - 18:00

Noruega lidera el medallero con 12 oros y 26 metales en total

Redacción Deportes, 15 feb (EFE).- Después de doce días de competición, el equipo de Noruega lidera el medallero de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 con un total de 26 metales: 12 de oro, 7 de plata y 7 de bronce.

Por EFE