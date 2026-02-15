Polideportivo
15 de febrero de 2026 - 08:10

Resultados del XLI Maratón de Sevilla

Sevilla, 15 feb (EFE).- Resultados de la XLI edición del Maratón de Sevilla celebrado este domingo.

Por EFE

Shura Kitata Tola (Etiopía)...................2.03:58

Asrar Abderehman (Etiopía).................2.03:58

Dejene Hailu Bikila (Etiopía).................2.04:14

Justus Kirkorir (Kenia).........................2.04:54

Capital Degefa (Etiopía).......................2.05:35

Tsedat Abeje Ayana (Etiopía)................2.06:31

Feyisa Mulu (Etiopía)...........................2.06:33

Limenih Getachew (Etiopía)..................2.07:15

Bukayawe Malede (Israel)....................2.07:37

Lotory Mamo (Etiopía).........................2.07:49

Alisa Vainio (Finlandia).........................2.20:39

Beatrice Cheserek (Kenia).....................2.21:56

Mulat Tekle (Etiopía).............................2.22:03

Elisa Palmero (Italia).............................2.24:10

Fátima Ouhaddou (España)....................2.24:16

Jackline Chelal (Kenia)...........................2.24:19

Rebecca Lonedo (Italia)..........................2.24:28

Rebecca Chepkwemoi (Kenia)..................2.24:52

Tereza Hrochová (Chequia).....................2.25:58

Samrawit Mengsteab (Suecia).................2.26:33.