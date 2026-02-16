Austria salva su honor en la prueba por parejas, concluida antes de tiempo por la nevada

A pesar de que todos los equipos habían completado cinco saltos y cuatro de ellos, los seis; al no poder completarse la tercera ronda, el resultado final es, según indica el reglamento, el de la segunda; tras la cuál Austria comandaba con la que finalmente fue la puntuación final; 568,7 puntos, exactamente 21,4 más que Polonia, para la que compitieron Pavel Wasek y Kasper Tomasiak.

Noruega, para la que saltaron Johann Andre Forfang y Kristoffer Eriksen Sundal, acabó, pues, tercera, a 30,7 puntos de Austria; una prueba que se interrumpió un par de veces antes de que los jueces decidieran ponerle fin, ante la imposibilidad de seguir compitiendo.

Austria, que seguramente hubiese ganado la prueba de cualquier manera, salvo la honra en la última prueba de saltos de esquí nórdico de estos Juegos, en los que previamente no había capturado trofeo alguno, ni en la competición masculina, ni en la femenina, ni en la prueba mixta por equipos.

Lo que no está tan claro es si el podio hubiese sido el mismo, porque Alemania, para la que saltaron Andreas Wellinger y Philipp Raimund -oro en la rampa normal- y que sí había completado todo el programa antes de la cancelación. seguramente confiaba con haber acabado por encima del cuarto puesto final.

Austria ya comandaba tras la primera ronda, con 291,2 puntos, exactamente 10,3 más que Eslovenia, para la que saltaron Anze Lanisek y Domen Prevc -el gran dominador de esta temporada- y que tras la segunda ronda descendió a la quinta plaza, que acabaría siendo su posición final.

Domen, gran dominador de una temporada en la que ganó el Cuatro Trampolines y el Mundial de vuelo, y en la que sólo él puede perder la Copa del Mundo -que lidera con gran claridad- llegó a Italia apuntando a cuatro oros, pero regresa contento a Eslovenia con dos. La pifió el primer día, en la rampa corta -en la que fue sexto-, pero lo acabó arreglando ganando oro en el trampolín largo. Después de capturar oro en la prueba por equipos mixta, en un cuarteto que integró también su hermana Nika -asimismo la mejor del circuito fenemino- que quería tres títulos y se marchó triste de Italia porque 'sólo' se llevó a Kranj una medalla de cada metal.

Polonia, que era tercera al principio, pero avanzó una plaza, por lo que Tomasiak se confirmó, a los 19 años, como la gran revelación de estos Juegos. Sin haberse subido nunca a un podio de Copa del Mundo -su mejor resultado es el quinto de Wisla, ante su afición, que repetiría, asimismo en diciembre pasado, en Engelberg (Suiza)-, el sorprendente Kasper saldrá de Predazzo con dos platas y un bronce.

Antes de las interrupciones y de la definitiva cancelación, el japonés Ren Nikaido -bronce en el trampolín normal y plata en el grande- había completado el salto más largo de la jornada, de 138 metros y medio.

En espera de lo que hubiese podido hacer en su tercer salto su compañero, el gran Ryoyu Kobayashi, sin duda uno de los mejores de la historia -segundo en la general de la Copa del Mundo- pero que anduvo algo despistado estos días, Japón también parecía pedir cartas para una resolución que, por debajo del oro, se preveía emocionante.

Pero en Predazzo no dejaba de nevar, la prueba se acabó cancelando, se dio por bueno el resultado de la segunda ronda, Alemania se quedó con las ganas y Japón no pasó del sexto puesto.