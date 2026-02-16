Elana Meyers Taylor logra su sexta medalla y la primera de oro en bob femenino

Meyers Taylor, de 41 años, se impuso con un tiempo total de 3:57.93 y superó por sólo 4 centésimas a la alemana Laura Nolte y por 12 a su compatriota Kaillie Armbruster Humphries, que defendía el título y tuvo que con formarse con la medalla de bronce.

Elana Meyers Taylor ya atesoraba cuatro metales con bob a 2 (platas en Sochi 2014 con Lauryn Williams y Pyeongchang 2018 con Lauren Gibbs) y dos bronces (Vancouver 2010 con Erin Pac y Pekín 2022 con Sylvia Hoffman) y otra plata más en individual en los juegos chinos de hace cuatro años. La de este lunes es la primera de oro.