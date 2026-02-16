Loic Meillard, nuevo campeón olímpico de eslalon

Meillard cubrió los dos recorridos en la pista Stelvio de Bormio, en un minuto, 53 segundos y 61 centésimas, 35 menos que el austriaco Fabio Gstrein que acabó segundo.

El noruego Henrik Kristoffersen, que acabó a un segundo y trece centésimas, capturó la medalla de bronce.

Meillard sucede en el historial de la prueba al francés Clemente Noel, que era séptimo tras la primera manga y se salió de recorrido tras la segunda, al igual que el noruego Atle Lie McGrath, que lideraba la prueba tras la primera bajada.