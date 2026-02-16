Polideportivo
16 de febrero de 2026 - 10:45

Loic Meillard, nuevo campeón olímpico de eslalon

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2449

Bormio (Italia), 16 feb (EFE).- El suizo Loic Meillard se proclamó campeón olímpico de eslalon de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), al ganar la prueba disputada este lunes en Bormio.

Por EFE

Meillard cubrió los dos recorridos en la pista Stelvio de Bormio, en un minuto, 53 segundos y 61 centésimas, 35 menos que el austriaco Fabio Gstrein que acabó segundo.

El noruego Henrik Kristoffersen, que acabó a un segundo y trece centésimas, capturó la medalla de bronce.

Meillard sucede en el historial de la prueba al francés Clemente Noel, que era séptimo tras la primera manga y se salió de recorrido tras la segunda, al igual que el noruego Atle Lie McGrath, que lideraba la prueba tras la primera bajada.